Elezioni in Toscana | affluenza in forte calo Il traino non è più Firenze ma Pistoia

Cala l'affluenza al voto, in Toscana. Alle 19 di stasera, 12 ottobre 2025, gli elettori si fermano al 28,1%, otto punti in meno rispetto al 2020 quando erano stati il 36,28%, alla stessa ora. Un dato in leggera ripresa rispetto al 9,9% registrato alle 12 (contro il 14,6% di allora) e spalmato sui 10 capoluoghi locali con i picchi di Pistoia al 34% e Massa scesa al 23,2% rispetto al 31 di cinque anni fa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

