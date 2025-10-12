Elezioni in Toscana | affluenza in forte calo Il traino non è più Firenze ma Pistoia
Cala l'affluenza al voto, in Toscana. Alle 19 di stasera, 12 ottobre 2025, gli elettori si fermano al 28,1%, otto punti in meno rispetto al 2020 quando erano stati il 36,28%, alla stessa ora. Un dato in leggera ripresa rispetto al 9,9% registrato alle 12 (contro il 14,6% di allora) e spalmato sui 10 capoluoghi locali con i picchi di Pistoia al 34% e Massa scesa al 23,2% rispetto al 31 di cinque anni fa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: elezioni - toscana
Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano”
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”
Elezioni regionali Toscana, affluenza in picchiata: alle 12 ha votato meno del 10% - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Toscana - Affluenza alle ore 12 in netto calo Sono solo i primi dati, ma il dato sulla scarsa partecipazione sembra univoco - X Vai su X
Affluenza elezioni regionali Toscana, il dato alle ore 19 di domenica: forte calo rispetto a 5 anni fa - Voto delle elezioni regionali in Toscana: il dato dell'affluenza alle ore 19, forte calo rispetto a cinque anni fa ... Scrive virgilio.it
Per ora vince l’astensione: regionali Toscana, netto calo dell’affluenza, al 28% alle 19 - Si vota anche nella giornata di lunedì dalle 7 alle 15, poi comincerà lo spoglio dei voti che porterà alla proclama ... Da lanazione.it