Il dato è in calo rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2020: alla stessa ora aveva votato il 14,66%. La provincia che ha l'affluenza più alta alle 12 è Firenze, pari all'11,48 (nel 2020 era il 16,6). La più bassa Massa Carrara: 7,86 % (5 anni fa era stata del 12,22) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elezioni in Toscana: affluenza al 9,95% a mezzogiorno. Ha votato anche Tomasi