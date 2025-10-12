Elezioni in Toscana | affluenza al 27,7% alle 19 Si conferma netto calo rispetto al 2020

Cinque anni fa alla stessa ora aveva votato il 36,41% L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Elezioni in Toscana: affluenza al 27,7% alle 19. Si conferma netto calo rispetto al 2020

