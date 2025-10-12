Elezioni a Prato la prima verifica post ‘terremoto’ Riflettori su Pd e Fratelli d’Italia
Prato, 12 ottobre 2025 – Cinque anni dopo la sfida serrata tra Eugenio Giani e Susanna Ceccardi, la Toscana torna alle urne in un clima profondamente diverso. Nel 2020 i contendenti furono sette, ma la partita vera si giocò fra centrosinistra e centrodestra: Giani vinse con il 48% dei voti, mentre la candidata leghista si fermò al 40%. Allora il peso di Italia Viva e +Europa, alleati minori del governatore, risultò marginale: neppure nella sua Firenze Matteo Renzi riuscì a portare la sua creatura politica sopra la soglia psicologica del 10%. Anche il Movimento 5 Stelle, con Irene Galletti, si fermò intorno al 6,5%, confermando il progressivo arretramento del movimento in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
