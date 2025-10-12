Ekipe Orizzonte sconfitta contro Rapallo dopo i rigori

Cataniatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il big-match del secondo turno di Serie A1 di pallanuoto femminile tra Rapallo Pallanuoto ed Ekipe Orizzonte va alle liguri, che superano 12-10 la formazione catanese dopo i tiri di rigore.I tempi regolamentari si erano infatti conclusi sull’8-8, con Rapallo avanti 3-1 a fine primo tempo. Secondo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

