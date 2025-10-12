Edwin chi è l’unico figlio di Edwige Fenech e il mistero sul padre

Edwige Fenech è diventata mamma giovanissima dell’unico figlio, Edwin, l’identità del papà è rimasta ignota, scatenando i gossip dei giornali dell’epoca. Per anni, infatti, la storia dell’attrice della commedia sexy all’italiana con l’uomo padre di Edwin, è stata un mistero. A fare da padre a suo figlio è stato il papà di lei, dunque il nonno di Edwin, che le ha dato una grossa mano con il bambino, permettendole di continuare con la sua carriera da attrice. “ Mio padre è stato come un papà anche per mio figlio. Mia madre era una seconda mamma per lui, quindi possiamo dire che è stato comunque circondato da tanto affetto” ha rivelato qualche tempo fa Edwige Fenech, nata in Algeria, ma cresciuta in Francia prima di approdare in Italia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

