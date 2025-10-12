Edwige Fenech sulle critiche ricevute da Marcella Bella | le parole dell’attrice
(Adnkronos) – "Le donne devono essere libere di scegliere senza farsi condizionare. È maleducato dire a una signora che è ‘di una certa età’: lo posso dire io di me stessa, ma non accettarlo da altri". Dopo le critiche ricevute da Marcella Bella a Ballando con le stelle, Edwige Fenech interviene in sua difesa con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: edwige - fenech
Fabio Testi compie 84 anni, i mille amori del latin lover. Da Brooke Shields a Edwige Fenech e la giovane fidanzata: «Per lei non cambio testa»
Renato Pozzetto: “Con Edwige Fenech nudi in vasca, ero su di giri. Sophia Loren salutata, non mi ha filato”
“Con Edwige Fenech ho girato una scena d’amore in una vasca. Lei si è alzata, l’acqua si è abbassata e io ero ancora ‘su di giri'”: lo rivela Renato Pozzetto
L’attrice e produttrice Edwige Fenech ha dichiarato di aver subito più volte molestie da chi aveva potere di farla lavorare ma di non aver mai denunciato, rivolgendosi alle giovani esordienti dice: "Mirate con il ginocchio là dove sappiamo". - facebook.com Vai su Facebook
Edwige Fenech senza filtri: «Quel gran pezzo dell’Ubalda? Il titolo peggiore della mia carriera». Oggi vive a Lisbona, lontana dai riflettori (ma torna al cinema) - X Vai su X
Edwige Fenech sulle critiche ricevute da Marcella Bella: le parole dell’attrice - È maleducato dire a una signora che è ‘di una certa età’: lo posso dire io di me stessa, ma non accettarlo da altri" ... Riporta msn.com
Edwige Fenech: «Le critiche a Marcella Bella? Scortese far notare a una signora che ha una certa età» - a ruota libera, su Rai 1. Secondo msn.com