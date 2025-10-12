Edwige Fenech | In Italia si valorizzino le donne mature come in America l'attrice difende Marcella Bella

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Edwige Fenech si è raccontato a Da Noi. a Ruota Libera, ospite di Francesca Fialdini, riportando al centro il tema dell'età riferito alle figure femminili nel mondo del cinema. Sulla vicenda di Marcella Bella a Ballando con le Stelle: "Le donne devono essere libere di scegliere, senza farsi condizionare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: edwige - fenech

Fabio Testi compie 84 anni, i mille amori del latin lover. Da Brooke Shields a Edwige Fenech e la giovane fidanzata: «Per lei non cambio testa»

Renato Pozzetto: “Con Edwige Fenech nudi in vasca, ero su di giri. Sophia Loren salutata, non mi ha filato”

“Con Edwige Fenech ho girato una scena d’amore in una vasca. Lei si è alzata, l’acqua si è abbassata e io ero ancora ‘su di giri'”: lo rivela Renato Pozzetto

edwige fenech italia valorizzinoEdwige Fenech: “In Italia si valorizzino le donne mature come in America”, l’attrice difende Marcella Bella - a Ruota Libera, ospite di Francesca Fialdini, riportando al centro il tema dell'età riferito alle figure femminili ... fanpage.it scrive

edwige fenech italia valorizzinoEdwige Fenech: «Le donne mature meritano più spazio. Le critiche a Marcella Bella?Scortese far notare a una signora che ha una certa età» - a ruota libera, su Rai 1. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Edwige Fenech Italia Valorizzino