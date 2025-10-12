Edwige Fenech | Dopo Ballando ho riscoperto la danza Ora prendo lezioni due volte a settimana

Ospite nel salotto domenicale di Francesca Fialdini, Edwige Fenech ha incantato il pubblico di Da noi. a ruota libera con il suo sorriso inconfondibile e una nuova energia che nasce da una passione riscoperta: la danza. Un amore ritrovato grazie alla sua partecipazione a Ballando con le stelle, che ha rappresentato molto più di un semplice programma televisivo. “ Da quando ho fatto Ballando ho capito che la danza mi fa stare bene ” ha raccontato l’attrice. “ Prendo lezioni due volte a settimana, non per gareggiare o esibirmi, ma per me stessa. È un modo per sentirmi viva, libera, leggera. ” Parole che hanno commosso e ispirato il pubblico, mostrando un lato intimo e profondo di una donna che, a 75 anni, continua a reinventarsi con la grazia e l’ironia che l’hanno resa un’icona del cinema italiano, soprattutto negli anni Settanta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

