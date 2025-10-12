Edwige Fenech a Da Noi a Ruota Libera | Dopo Ballando ho riscoperto la danza Quando ballo torno ragazza
Edwige Fenech è tornata protagonista nell’ultima puntata di “ Da noi.a ruota libera ” di Francesca Fialdini su Rai1. L’attrice e produttrice televisiva ha raccontato un aspetto del tutto inedito della sua vita e la passione per la danza riscoperta dopo Ballando con le Stelle. Edwige Fenech oggi: “Da quando ho fatto Ballando ho capito che la danza mi fa stare bene”. La classe e la bellezza di Edwige Fenech hanno illuminato il pomeriggio di Raiuno. L’attrice, infatti, è stata ospite del programma “ Da noi.a ruota libera ” di Francesca Fialdini dove ha raccontato degli aspetti del tutto inediti della sua vita. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: edwige - fenech
Fabio Testi compie 84 anni, i mille amori del latin lover. Da Brooke Shields a Edwige Fenech e la giovane fidanzata: «Per lei non cambio testa»
Renato Pozzetto: “Con Edwige Fenech nudi in vasca, ero su di giri. Sophia Loren salutata, non mi ha filato”
“Con Edwige Fenech ho girato una scena d’amore in una vasca. Lei si è alzata, l’acqua si è abbassata e io ero ancora ‘su di giri'”: lo rivela Renato Pozzetto
L’attrice e produttrice Edwige Fenech ha dichiarato di aver subito più volte molestie da chi aveva potere di farla lavorare ma di non aver mai denunciato, rivolgendosi alle giovani esordienti dice: "Mirate con il ginocchio là dove sappiamo". - facebook.com Vai su Facebook
Edwige Fenech senza filtri: «Quel gran pezzo dell’Ubalda? Il titolo peggiore della mia carriera». Oggi vive a Lisbona, lontana dai riflettori (ma torna al cinema) - X Vai su X
Edwige Fenech: «Le critiche a Marcella Bella? Scortese far notare a una signora che ha una certa età» - a ruota libera, su Rai 1. Lo riporta msn.com
Edwige Fenech oggi: “Da quando ho fatto Ballando ho capito che la danza mi fa stare bene” - a ruota libera" ha raccontato un aspetto inedito e sorprendente della sua vita. Come scrive superguidatv.it