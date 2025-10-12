Edwige Fenech a Da Noi a Ruota Libera | Dopo Ballando ho riscoperto la danza Quando ballo torno ragazza

Edwige Fenech è tornata protagonista nell’ultima puntata di “ Da noi.a ruota libera ” di Francesca Fialdini su Rai1. L’attrice e produttrice televisiva ha raccontato un aspetto del tutto inedito della sua vita e la passione per la danza riscoperta dopo Ballando con le Stelle. Edwige Fenech oggi: “Da quando ho fatto Ballando ho capito che la danza mi fa stare bene”. La classe e la bellezza di Edwige Fenech hanno illuminato il pomeriggio di Raiuno. L’attrice, infatti, è stata ospite del programma “ Da noi.a ruota libera ” di Francesca Fialdini dove ha raccontato degli aspetti del tutto inediti della sua vita. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

