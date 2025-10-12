edificio inagibile apre il rifugio per gli sfollati

"Purtroppo siamo di fronte a una grande tragedia che ha visto tre nostri concittadini perdere la vita. Piangiamo le vittime ed a nome dell’intera comunità di Cornaredo, porgo sentite condoglianze ai loro familiari". È la dichiarazione del sindaco di Cornaredo, Corrado D’Urbano, che insieme all’assessore alla sicurezza, Dario Ceniti, è arrivato sul posto intorno alle cinque del mattino e per tutta la giornata si è occupato dell’assistenza ai condomini sfollati dalla palazzina in via Fratelli Cairoli 5 interessata dall’incendio. "Non conoscevo personalmente la famiglia, ma in Comune non risultano problematiche segnalate ai servizi sociali o richieste di assistenza da parte loro", aggiunge il sindaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

