Edificio inagibile Apre il rifugio per gli sfollati

Ilgiorno.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Purtroppo siamo di fronte a una grande tragedia che ha visto tre nostri concittadini perdere la vita. Piangiamo le vittime ed a nome dell’intera comunità di Cornaredo, porgo sentite condoglianze ai loro familiari". È la dichiarazione del sindaco di Cornaredo, Corrado D’Urbano, che insieme all’assessore alla sicurezza, Dario Ceniti, è arrivato sul posto intorno alle cinque del mattino e per tutta la giornata si è occupato dell’assistenza ai condomini sfollati dalla palazzina in via Fratelli Cairoli 5 interessata dall’incendio. "Non conoscevo personalmente la famiglia, ma in Comune non risultano problematiche segnalate ai servizi sociali o richieste di assistenza da parte loro", aggiunge il sindaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

edificio inagibile apre il rifugio per gli sfollati

© Ilgiorno.it - Edificio inagibile. Apre il rifugio per gli sfollati

In questa notizia si parla di: edificio - inagibile

Rogo alla Malva, nuova ordinanza. Edificio inagibile: serve la bonifica

L'edificio inagibile da 4 anni: famiglie e negozi sgomberati. Appello alla Regione per i lavori

Lo storico edificio scolastico era inagibile, conclusi i lavori nell'ala nord del Pascal. In primavera la completa normalità

edificio inagibile apre rifugioEdificio inagibile. Apre il rifugio per gli sfollati - "Purtroppo siamo di fronte a una grande tragedia che ha visto tre nostri concittadini perdere la vita. Segnala msn.com

L'edificio inagibile da 4 anni: famiglie e negozi sgomberati. Appello alla Regione per i lavori - Un edificio di proprietà Ater evacuato e rimasto inagibile per quattro anni. Da romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Edificio Inagibile Apre Rifugio