ECM Schillaci Avverte i Medici | Rischio Assicurativo Grave Mettetevi in Regola

Formazione ECM, Schillaci All’Attacco: “Rischio Assicurativo Grave per Chi Non è in Regola”. Il Ministro della Salute Orazio Schillaci lancia un monito severo ai professionisti sanitari in merito alla formazione ECM (Educazione Continua in Medicina). In un’intervista a Quotidiano Sanità, Schillaci ha sottolineato il “rischio assicurativo non di piccola portata” per coloro che non si mettono in regola con gli obblighi formativi, invitando i colleghi a conformarsi alle normative. La Delibera 125 e il Futuro della Formazione ECM. Il Ministro ha espresso apprezzamento per la delibera 125, definendola “l’ultima grande occasione per evitare conseguenze gravi, come la sospensione dal lavoro”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - ECM, Schillaci Avverte i Medici: “Rischio Assicurativo Grave, Mettetevi in Regola”

