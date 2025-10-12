Eclissi solare straordinaria la Nasa conferma | sarà la più lunga che vedremo

Roma, 11 ottobre 2025 - E' arrivata anche la conferma da parte della Nasa: uno straordinario spettacolo porterà le persone di varie parti del mondo, tra cui l'Italia, a rivolgere lo sguardo verso il cielo. Succederà il 2 agosto 2027, quando è prevista una delle più lunghe eclissi solari della nostra epoca, che trasformerà il giorno nella notte per un tempo addirittura fino ai 6 minuti e 23 secondi. Si tratta della seconda più lunga del XXI secolo, più breve solo di quella avvistata nelle isole giapponesi Tokata il 22 giugno del 2009, presumibilmente non ne vedremo di simili durante la nostra esistenza sul Pianeta Terra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eclissi solare straordinaria, la Nasa conferma: sarà la più lunga che vedremo

In questa notizia si parla di: eclissi - solare

