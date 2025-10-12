Eclissi solare straordinaria la Nasa conferma | sarà la più lunga che vedremo

Quotidiano.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 11 ottobre 2025 - E' arrivata anche la conferma da parte della Nasa: uno straordinario spettacolo porterà le persone di varie parti del mondo, tra cui l'Italia, a rivolgere lo sguardo verso il cielo. Succederà il 2 agosto 2027, quando è prevista una delle  più lunghe eclissi solari  della nostra epoca, che trasformerà il giorno nella notte per un tempo addirittura fino ai  6 minuti e 23 secondi. Si tratta della seconda più lunga del XXI secolo, più breve solo di quella avvistata nelle isole giapponesi Tokata il 22 giugno del 2009, presumibilmente non ne vedremo di simili durante la nostra esistenza sul Pianeta Terra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

eclissi solare straordinaria la nasa conferma sar224 la pi249 lunga che vedremo

© Quotidiano.net - Eclissi solare straordinaria, la Nasa conferma: sarà la più lunga che vedremo

In questa notizia si parla di: eclissi - solare

Doppia eclissi solare, il raro evento osservato nello spazio. Le immagini della sonda SDO

Come prepararsi spiritualmente ed emotivamente ai giorni che precedono un’eclissi solare

Eclissi solare di oggi: ecco se e dove si potrà vedere in Italia

eclissi solare straordinaria nasaEclissi solare, lo spettacolo del secolo: 6 minuti di buio totale visibili anche dall’Italia - Eclissi solare del 2027: la NASA sostiene che i 6 minuti e 23 secondi di buio totale saranno “lo spettacolo astronomico più atteso della nostra era” ... Secondo virgilio.it

eclissi solare straordinaria nasaIn arrivo l’eclissi solare del secolo: sarà la più lunga della nostra era (e sarà visibile anche dall’Italia) - Il 2 agosto 2027 si verificherà l’eclissi solare totale più lunga del XXI secolo: 6 minuti e 23 secondi di oscurità, visibile anche in Italia. Si legge su greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Eclissi Solare Straordinaria Nasa