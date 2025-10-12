ecco quando saranno liberati gli ostaggi israeliani hamas tratta ancora sui prigionieri

"Gli ostaggi trattenuti a Gaza saranno rilasciati nelle prime ore di lunedì' mattina". Lo ha dichiarato un portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Bennjamin Netanyahu. "Gli ostaggi saranno rilasciati tutti contemporaneamente", ha aggiunto Shosh Bedrosian, "e saranno trasferiti alla custodia della Croce Rossa prima di essere infine condotti in Israele". Dichiarazioni che hanno l'obiettivo di fare chiarezza sulle indiscrezioni dell'ultim'ora. Gli ostaggi israeliani ancora a Gaza potrebbero essere rilasciati "da un momento all'altro", ha dichiarato il vice presidente Usa, JD Vance, intervistato dal programma 'Meet the Press' su Nbc News. 🔗 Leggi su Iltempo.it

