Ecco quando saranno liberati gli ostaggi israeliani Hamas tratta ancora sui prigionieri

Iltempo.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Gli ostaggi trattenuti a Gaza saranno rilasciati nelle prime ore di lunedì' mattina". Lo ha dichiarato un portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Bennjamin Netanyahu. "Gli ostaggi saranno rilasciati tutti contemporaneamente", ha aggiunto Shosh Bedrosian, "e saranno trasferiti alla custodia della Croce Rossa prima di essere infine condotti in Israele". Dichiarazioni che hanno l'obiettivo di fare chiarezza sulle indiscrezioni dell'ultim'ora. Gli ostaggi israeliani ancora a Gaza potrebbero essere rilasciati "da un momento all'altro", ha dichiarato il vice presidente Usa, JD Vance, intervistato dal programma 'Meet the Press' su Nbc News. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ecco quando saranno liberati gli ostaggi israeliani hamas tratta ancora sui prigionieri

© Iltempo.it - Ecco quando saranno liberati gli ostaggi israeliani. Hamas tratta ancora sui prigionieri

In questa notizia si parla di: saranno - liberati

Bruti Liberati e la riforma della giustizia: «Il rischio è che i pm saranno attratti da logiche di polizia»

Herzog: non parlare con Hamas finché non saranno liberati gli ostaggi

Trump annuncia l'accordo di pace: "Hamas ha accettato, ostaggi saranno liberati e Israele ritira le truppe"

saranno liberati ostaggi israelianiIsraele, ecco quando saranno liberati gli ostaggi. Hamas tratta ancora sulla lista dei prigionieri - "Gli ostaggi trattenuti a Gaza saranno rilasciati nelle prime ore di lunedì' mattina". Scrive iltempo.it

saranno liberati ostaggi israelianiGaza, quando saranno rilasciati gli ostaggi israeliani e cosa succederà dopo - Domani mattina dovrebbero essere rilasciati gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, come risultato del primo accordo raggiunto attorno al piano ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Saranno Liberati Ostaggi Israeliani