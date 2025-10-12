Ecco l' Intrepida 2025 | eventi dal 15 ottobre domenica 19 c' è la gara Il programma
Ecco L’Intrepida 2025, la cicloturistica non agonistica su bici d’epoca in programma domenica 19 ottobre ad Anghiari, uno dei Borghi più belli d’Italia. Durante l’incontro sono state illustrate le novità e le iniziative previste dal Gs Fratres Dynamis Bike per le quattro giornate che animeranno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Già 800 iscritti all'Intrepida. Domenica 19 torna la cicloturistica ad Anghiari e quanti eventi collaterali - Si parte, L’Intrepida 2025, la cicloturistica non agonistica su bici d’epoca in programma domenica 19 ottobre ad Anghiari, uno dei Borghi più belli d’Italia, è stata presentata a Villa Gennaioli. Da corrierediarezzo.it
PRESENTATA L’EDIZIONE 2025 DE L’INTREPIDA: APPUNTAMENTO AD ANGHIARI DAL 16 AL 19 OTTOBRE - Si è svolta all’interno della meravigliosa Villa Gennaioli la conferenza di presentazione de L’Intrepida 2025, la cicloturistica non agonistica su bici d’epoca in programma domenica 19 ottobre ad ... Lo riporta tuttobiciweb.it