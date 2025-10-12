Ecco l' Intrepida 2025 | eventi dal 15 ottobre domenica 19 c' è la gara Il programma

Arezzonotizie.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco L’Intrepida 2025, la cicloturistica non agonistica su bici d’epoca in programma domenica 19 ottobre ad Anghiari, uno dei Borghi più belli d’Italia. Durante l’incontro sono state illustrate le novità e le iniziative previste dal Gs Fratres Dynamis Bike per le quattro giornate che animeranno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: intrepida - ottobre

Si avvicina la 13ª edizione de L'Intrepida, ad Anghiari il 19 ottobre

Si avvicina l'edizione 2025 de L’Intrepida. Il grande evento ad Anghiari il 19 ottobre

intrepida 2025 eventi 15Già 800 iscritti all'Intrepida. Domenica 19 torna la cicloturistica ad Anghiari e quanti eventi collaterali - Si parte, L’Intrepida 2025, la cicloturistica non agonistica su bici d’epoca in programma domenica 19 ottobre ad Anghiari, uno dei Borghi più belli d’Italia, è stata presentata a Villa Gennaioli. Da corrierediarezzo.it

intrepida 2025 eventi 15PRESENTATA L’EDIZIONE 2025 DE L’INTREPIDA: APPUNTAMENTO AD ANGHIARI DAL 16 AL 19 OTTOBRE - Si è svolta all’interno della meravigliosa Villa Gennaioli la conferenza di presentazione de L’Intrepida 2025, la cicloturistica non agonistica su bici d’epoca in programma domenica 19 ottobre ad ... Lo riporta tuttobiciweb.it

Cerca Video su questo argomento: Intrepida 2025 Eventi 15