Gli occhi sul mondo. Con tappe strategiche. Fondamentali in questo tempo complesso per la filiera della moda e per il settore della pelle. Un tempo di difficoltà importanti, acuite dalle tensioni geopolitiche, ma anche un tempo di impegno per il futuro per gettare lo sguardo oltre la crisi. Dopo la fiera – che ha confermato il ruolo strategico della pelle e la forte spinta all’innovazione, Lineapelle – a dimostrazione del suo status di laboratorio di idee e futuro – inizia il suo world tour con un obiettivo tanto ambizioso quanto necessario: condividere nuove visioni che dalla materialità della sua proposta attraversano ed esplorano i confini e i rapporti tra artigianalità, moda, colore, intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco il world tour di Lineapelle: "Nuovi ponti tra culture e industrie"