Eccesso di velocità | patente sospesa per sei mesi all' ex F1 Blundell

L'ex pilota di Formula 1, vincitore della 24 Ore di Le Mans del 1992 (con Derek Warwick e Yannick Dalmas) al volante di una Peugeot 905, è stato sanzionato con il ritiro della patente per sei mesi a causa di un eccesso di velocità. Dovrà pagare anche una multa di 1.042 sterline. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eccesso di velocità: patente sospesa per sei mesi all'ex F1 Blundell

Una finta email inviata a nome di PagoPA segnala una multa inesistente per eccesso di velocità. Si tratta di un tentativo di phishing. Attenzione ai link e ai dati richiesti.Il messaggio arriva con un tono urgente e formale. Si parla di una sanzione amministrativa p - facebook.com Vai su Facebook

