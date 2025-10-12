Eccellenze casentinesi nel mondo Paolo Uccello il fabiesco genio

di Fiamma Domestici Con Paolo Doni, in arte Paolo Uccello, artista sofisticato e rivoluzionario, definito il ‘surrealista del Rinascimento’, nato il 15 giugno del 1397 da una famiglia agiata, vogliamo aprire un nuovo spazio di approfondimento all’interno di questa pagina, dedicato a quei Casentinesi ‘doc’ che, con le loro opere, sono diventati ‘ambasciatori’ del Casentino nel mondo, con l’obiettivo di sottoporre all’attenzione dei lettori una nuova dimensione storica collettiva in funzione della valorizzazione delle eccellenze del territorio. Paolo Uccello (così chiamato per il suo amore incondizionato per gli animali, specie per i volatili), iscritto nel 1414 alla Compagnia di San Luca e l’anno dopo all’Arte dei Medici e Speziali di Firenze, grande amico di Donatello, di carattere solitario e melanconico, secondo il ritratto che ne fa il Vasari, è stato il pittore più bizzarro ed eccentrico del Rinascimento fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eccellenze casentinesi nel mondo. Paolo Uccello, il fabiesco genio

