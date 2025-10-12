Eccellenza | rimonta vincente per i ragazzi di Chini nel derby Bega e Mirante lanciano la Sansovino La Castiglionese si illude con Bebeto
Sansovino 2 Castiglionese 1 SANSOVINO: Timperanza, Mirante (Sabatini), Tognetti, Bega, Cantatore (Pasquinuzzi), Artini, Rosi (Cacioppini), Privitera, Ricci M. (Vasseur), Benucci, Iacomoni (Piantini). All.: Giacomo Chini. CASTIGLIONESE: Balli, Menci R., Menchetti, Grifoni, Sinatra (Parisi), Berneschi (Celli), Minocci, Tenti, Bebeto (Viciani), Arioni Recidivi (Edoziogor), Ligi. All.: Stefano Cardinali. Arbitro: Davide Conte di Castelfranco Veneto. Reti: 50’ Bebeto rig., 72’ Bega, 77’ Mirante. MONTE SAN SAVINO – Il derby della Valdichiana, giocato in anticipo, sorride alla Sansovino. La squadra di Chini va sotto, reagisce e in cinque minuti ribalta il risultato andando a prendersi tre punti importanti sul piano della continuità e non solo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
