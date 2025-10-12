Eccellenza - Girone A Castelnuovo a San Giuliano con Andreotti
Il Castelnuovo ritorna in campo dopo quindici giorni, avendo effettuato il riposo al quarto turno. I gialloblu giocano in trasferta al "Gianni Bui" di San Giuliano Terme contro una neopromossa, ma molto ben attrezzata, allenata da Francesco Cordoni. I garfagnini si troveranno di fronte anche due ex. Il primo, di qualche anno fa, Matteo Borgia, castelnuovese doc, difensore, cresciuto calcisticamente e messosi in evidenza nella squadra del suo paese, prima di spiccare il volo verso importanti formazioni toscane, tra cui il Camaiore. L’altro è il giovane attaccante Duccio Campani, pisano, classe 2005, 28 presenze nella scorsa stagione in gialloblu con quattro reti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: eccellenza - girone
Calcio Eccellenza. Per le tre senesi nessuna sorpresa. Il Girone sarà il B
Girone A dell’Eccellenza. Sia Zenith che Sestese?
Eccellenza - Girone "A»: il mercato. Castelnuovo si rinforza. Preso Marcovina
Campionato Eccellenza – Girone Unico FVG | 7ª Giornata Domenica 12 ottobre Ore 16:30 Stadio Velodromo "O. Bottecchia – Pordenone Pordenone vs Chions Forza Chions! #Chions #ForzaChions #EccellenzaFVG #CampionatoEccelle - facebook.com Vai su Facebook
Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo a San Giuliano con Andreotti - Il Castelnuovo ritorna in campo dopo quindici giorni, avendo effettuato il riposo al quarto turno. Come scrive msn.com
Eccellenza - Girone "A»: l’analisi. Grassi: "Castelnuovo, che peccato. Rammarico per i due punti persi» - Primo punto in classifica per il Castelnuovo di Gigi Grassi sul non facile campo della temibile matricola Belvedere di Roselle di Grosseto, ma, alla fine, il rammarico di avere gettato al vento, come ... Come scrive sport.quotidiano.net