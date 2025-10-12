Eccellenza - Girone A Castelnuovo a San Giuliano con Andreotti

Il Castelnuovo ritorna in campo dopo quindici giorni, avendo effettuato il riposo al quarto turno. I gialloblu giocano in trasferta al "Gianni Bui" di San Giuliano Terme contro una neopromossa, ma molto ben attrezzata, allenata da Francesco Cordoni. I garfagnini si troveranno di fronte anche due ex. Il primo, di qualche anno fa, Matteo Borgia, castelnuovese doc, difensore, cresciuto calcisticamente e messosi in evidenza nella squadra del suo paese, prima di spiccare il volo verso importanti formazioni toscane, tra cui il Camaiore. L’altro è il giovane attaccante Duccio Campani, pisano, classe 2005, 28 presenze nella scorsa stagione in gialloblu con quattro reti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

