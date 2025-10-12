Eccellenza | è derby Mazzola deciso Ghizzani | Sarà una sfida tosta

"Vogliamo continuare nel nostro percorso, consapevoli delle difficoltà che ci darà l’Asta, formazione che conosciamo bene e che conosce noi". Così ieri il tecnico del Mazzola Marco Ghizzani (nella foto a sinistra) alla vigilia del derby cittadino contro gli arancioblu, già affrontati due volte in Coppa Italia di categoria. "Non ho ancora deciso chi giocherà ma indipendentemente da questo mi aspetto una sfida tosta come lo sono tutte in questo girone di Eccellenza. Dobbiamo avere rispetto dei nostri avversari ma anche saper essere bravi a gestire i momenti della gara. Giocheremo in un campo ampio, simile a quello dove ci alleniamo quotidianamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

