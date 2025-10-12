Eccellenza | è derby Asta senza paura Bartoli | Voglio grande attenzione

Dopo il prezioso successo centrato sul campo del Figline il morale in casa Asta Taverne, è alto. Gli arancioblù, nel derby di oggi, contro il Mazzola (al campo Satini fischio di inizio alle 15), vogliono dare continuità al risultato ottenuto e anche una scossa al loro cammino interno. "Dopo un brutto passo falso in casa (la sconfitta per 0-3 con la Colligiana ndr) abbiamo avuto una grande reazione – ha sottolineato il tecnico Bartoli (nella foto) –. La vittoria di Figline è stata netta e convincente, contro una squadra che non aveva mai perso e che stava attraversando un ottimo momento. I ragazzi hanno disputato una bellissima gara". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

