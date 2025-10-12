Eboli slittano i lavori al sottovia | stop alle modifiche al traffico

Marcia indietro sulla viabilità a Eboli. Il Comandante della Polizia Municipale ha firmato un'ordinanza che sospende con effetto immediato le modifiche alla circolazione previste in via San Vito Martire. Un provvedimento d'urgenza, che di fatto congela fino a domenica prossima il piano traffico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: eboli - slittano

Manca sempre meno al grande ritorno dei Negramaro a Eboli che darà anche il via alla nuova stagione live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele: martedì 14 ottobre 2025 la tappa campana del loro nuovo tour nei palasport che sta già infiammando le princ - facebook.com Vai su Facebook

Lavori e disagi ad Eboli: parte domani il nuovo piano viabilità - Il rinvio è stato deciso da RFI e dalla ditta esecutrice dei lavori a causa di ritardi nell'apposizione della segnaletica ... Da infocilento.it

Viabilità ad Eboli: ecco il nuovo piano traffico tra lavori e disagi - Il nuovo piano traffico di Eboli modifica la viabilità per consentire i lavori ferroviari. Lo riporta infocilento.it