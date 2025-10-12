Eboli slittano i lavori al sottovia | stop alle modifiche al traffico

Salernotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marcia indietro sulla viabilità a Eboli. Il Comandante della Polizia Municipale ha firmato un'ordinanza che sospende con effetto immediato le modifiche alla circolazione previste in via San Vito Martire. Un provvedimento d'urgenza, che di fatto congela fino a domenica prossima il piano traffico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: eboli - slittano

Lavori e disagi ad Eboli: parte domani il nuovo piano viabilità - Il rinvio è stato deciso da RFI e dalla ditta esecutrice dei lavori a causa di ritardi nell'apposizione della segnaletica ... Da infocilento.it

eboli slittano lavori sottoviaViabilità ad Eboli: ecco il nuovo piano traffico tra lavori e disagi - Il nuovo piano traffico di Eboli modifica la viabilità per consentire i lavori ferroviari. Lo riporta infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Eboli Slittano Lavori Sottovia