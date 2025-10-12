Le lacrime, quelle secrezioni liquide che sgorgano dagli occhi nei momenti di emozione, irritazione o necessità fisiologiche, non sono solo un meccanismo di risposta al pianto o alle particelle di polvere che entrano negli occhi, sono essenziali per la salute visiva. Secondo gli esperti di Clinicabaviera, non tutte le lacrime sono uguali e non tutte svolgono correttamente la loro funzione principale. Esistono infatti lacrime di scarsa qualità che possono anche causare notevoli problemi agli occhi. Sebbene spesso si ritenga che le lacrime siano funzionali e benefiche, in alcuni casi la loro qualità può non essere buona. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - È vero che esistono lacrime di scarsa qualità?