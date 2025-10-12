È stato un simbolo romanista con oltre 200 presenze | Finisce in galera per violenze | condannato a 3 anni
È stato un simbolo romanista con oltre 200 presenze Finisce in galera per violenze: condannato a 3 anni"> Il giocatore è stato un vero e proprio simbolo per la Roma avendo raccolto più di 200 presenze: alla fine è stato condannato. È stato per anni un volto noto della Roma, un calciatore capace di conquistare il cuore dei tifosi con grinta, sacrificio e oltre duecento presenze con la maglia giallorossa. Per l’esattezza 222 presenze condite da 59 gol e 39 assist. La sua carriera sportiva lo aveva consacrato come un simbolo di appartenenza e fedeltà al club. Secondo quanto emerso dai tribunali, l’ex calciatore è stato condannato a tre anni di reclusione per episodi di violenza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
