È qualcosa che non esiste più
2025-09-29 13:29:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: La vittoria del Milan sul Napoli (2-1) ha lasciato un’immagine da ricordare: quella del Luka Modric (40 anni) ‘supera’ Kevin de Bruyne (34) in un duello individuale. “A tutti piace il bel calcio. Sono felice di vederti”, ha scritto “KDB” su “Instagram”. L’ex City ha segnato su rigore, ma è l’ex Real Madrid a passare in vantaggio. “Il ‘mago’ quarantenne ha vinto, senza dubbio. Modric ha giocato una grande partita, ma è quello che fa sempre. Ha vinto il duello fisico con De Bruyne, perché ‘KDB’ sembrava spesso lento, fuori forma e quando se ne andò sembrava sconvolto”, riflette ‘La Gazzetta dello Sport’. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Milan, Modric: “Sono qui per aiutare la squadra. Non esiste calciatore senza un team”
Marotta: «In Italia non esiste la cultura della sconfitta. La Serie A ha un unico campione, Modric, arrivato a 40 anni»
«Modric è una roba che nel calcio non esiste più. Meno male che ce l'abbiamo noi», aveva detto Massimiliano Allegri del fenomeno croato prima della partita. E allora questo, in attesa di capire ...
«Modric è una roba che nel calcio non esiste più. Meno male che ce l'abbiamo noi», aveva detto Massimiliano Allegri del fenomeno croato prima della partita. E allora questo, in attesa di capire come evolverà il campionato, vuole essere solo un omaggio.