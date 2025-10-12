È qualcosa che non esiste più

2025-09-29 13:29:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: La vittoria del Milan sul Napoli (2-1) ha lasciato un’immagine da ricordare: quella del Luka Modric (40 anni) ‘supera’ Kevin de Bruyne (34) in un duello individuale. “A tutti piace il bel calcio. Sono felice di vederti”, ha scritto “KDB” su “Instagram”. L’ex City ha segnato su rigore, ma è l’ex Real Madrid a passare in vantaggio. “Il ‘mago’ quarantenne ha vinto, senza dubbio. Modric ha giocato una grande partita, ma è quello che fa sempre. Ha vinto il duello fisico con De Bruyne, perché ‘KDB’ sembrava spesso lento, fuori forma e quando se ne andò sembrava sconvolto”, riflette ‘La Gazzetta dello Sport’. 🔗 Leggi su Justcalcio.com