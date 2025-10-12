È morto il pittore e incisore veneziano Andrea Pagnacco

È morto a 88 anni Andrea Pagnacco, artista di Venezia, da tempo residente a Basilea. A dare notizia della sua scomparsa la moglie Esther. Pittore e incisore, ha cominciato a esporre le proprie opere a partire dal 1958. Le sue doti artistiche sono state riconosciute dalla Fondazione Bevilacqua La. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

