È morto Cesare Paciotti il re delle scarpe italiane | un’eccellenza che ha fatto sognare le passerelle

Un nome, una firma, un pugnale inciso nel metallo. È morto Cesare Paciotti, uno dei grandi protagonisti della moda italiana, simbolo di un'eleganza ribelle che ha portato le scarpe Made in Italy sui red carpet e nelle passerelle più prestigiose del mondo. L'imprenditore e designer marchigiano aveva 67 anni: è stato colto da un malore improvviso nella sua abitazione di Civitanova Marche, la città in cui era nato e dove aveva costruito il suo impero. La notizia ha scosso il mondo della moda e non solo. Perché dietro quel marchio inciso con un pugnale, diventato simbolo di sensualità e potere, c'era l'anima di un uomo che aveva fatto delle scarpe un'arte, delle donne una fonte d'ispirazione e della passione il suo linguaggio più autentico.

