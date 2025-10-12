È morta Diane Keaton icona di Hollywood | aveva 79 anni

Lutto nel mondo del cinema: l’attrice americana Diane Keaton è morta all’età di 79 anni in California. La notizia è stata confermata dal magazine People, che ha precisato come al momento non siano stati resi noti i dettagli sulle cause del decesso. I familiari hanno chiesto il massimo rispetto della privacy. Keaton lascia due figli, Dexter (29 anni) e Duke (25). Nata a Los Angeles nel 1946 con il nome di Diane Hall, era la maggiore di quattro fratelli. Cresciuta in una famiglia della middle class californiana, è diventata un’icona del grande schermo grazie al suo stile unico, alla versatilità interpretativa e a un carisma fuori dal comune. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

