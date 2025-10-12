È morta Diane Keaton | Hollywood piange una delle sue icone più amate

L’attrice premio Oscar, nota per Io e Annie, Il Padrino e il suo stile unico, si è spenta all’età di 79 anni — un addio che lascia un vuoto nel cinema mondiale. Ieri il mondo del cinema ha perso una delle sue figure più indimenticabili: Diane Keaton, stimata e amata da generazioni di spettatori, si è spenta in California all’età di 79 anni. Non si conoscono ancora con precisione le cause della scomparsa: la famiglia ha chiesto rispetto e silenzio in questo momento delicato. Il lascito di una carriera luminosa. Diane Keaton, nata Diane Hall nel 1946, ha attraversato cinquant’anni di cinema con grazia e audacia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it