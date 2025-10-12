È l' ora di Neres | a Torino sarà titolare Conte ha bisogno della sua fantasia

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha giocato solo 172’, ma con l’infortunio di Politano avrà più spazio. A destra o a sinistra, l’ala ha l’occasione di dimostrare che i 30 milioni per lui sono stati spesi bene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

