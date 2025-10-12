È l' ora di Neres | a Torino sarà titolare Conte ha bisogno della sua fantasia
Ha giocato solo 172’, ma con l’infortunio di Politano avrà più spazio. A destra o a sinistra, l’ala ha l’occasione di dimostrare che i 30 milioni per lui sono stati spesi bene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: neres - torino
Neres: il Torino potrebbe essere la sua seconda occasione, stavolta a destra (Corsport)
Neres non segna da 287 giorni e 17 partite, Torino-Napoli sembra disegnata ad arte per lui (Gazzetta)
Gazzetta dello Sport: “Napoli, ora tocca a Neres: contro il Torino l’occasione per riprendersi la scena”
REPUBBLICA - Torino-Napoli, Neres possibile sostituto di Politano a destra, la situazione
Politano infortunato. Torino al rientro dalla sosta, Eindhoven in Champions e Inter al Maradona. Con Neres rimasto unico esterno di ruolo a destra, è razionale pensare che il brasiliano non potrà giocarle tutte. Andrà preservato per evitarne infortuni muscolari