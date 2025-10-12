E l' America voltò le spalle alla sua fidanzata Mezzo secolo di Marion Jones

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pluriolimpionica nella velocità, immagine di bellezza e pulizia, atleta potente e veloce, poi lo scandalo doping e la caduta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

e l america volt242 le spalle alla sua fidanzata mezzo secolo di marion jones

© Gazzetta.it - E l'America voltò le spalle alla sua fidanzata. Mezzo secolo di Marion Jones

In questa notizia si parla di: america - volt

L’America ha lasciato decadere la sua potenza militare-industriale. Quella della Cina è in piena espansione - Adattarsi alla duplice sfida rappresentata dalla Cina, dal suo apparato militare e dalla sua economia, è da anni al centro dell’attenzione delle amministrazioni statunitensi. Segnala milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: America Volt242 Spalle Sua