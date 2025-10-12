È in bagno ma non vuoi entrare | 19enne uccide e decapita il compagno della madre poi estrae il cervello con un cucchiaio

Un giovane di 19 anni, Damien Hurstel, ha brutalmente assassinato il compagno della madre, Anthony Casalaspro, 45 anni, all’interno dell’abitazione di famiglia nel quartiere di West Brighton, a Staten Island (Stato di New York, Stati Uniti). Secondo quanto riportato dai media americani — tra cui il N ew York Post, NBC New York e ABC7 News — Hurstel avrebbe decapitato la vittima, estratto parte del cervello dal cranio con un cucchiaio d’acciaio e poi mostrato il corpo mutilato alla sorellina di 16 anni, in una scena descritta dagli investigatori come “ di una crudeltà indicibile”. All’interno del bagno, cosparso di sangue, gli agenti hanno rinvenuto una ciotola, una sega, un mestolo di plastica e i resti dilaniati dell’uomo, che viveva con la madre dell’assassino, Alicia Zayas, 39 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: bagno - vuoi

Vuoi fare il bagno nel fiume? Ecco 5 cose da sapere che possono salvarti la vita

“Vuoi vendere il bagno?”. C’è la società di Milano che lancia un appello

Caldo, elegante e raffinato. Questo è quello che viene in mente vedendo questo bagno, a noi piace tantissimo! Se vuoi ristrutturare il bagno vieni a trovarci 347 9558757 Whatsapp Viale Olimpia 14/A - Reggio Emilia www.bagnomoda.it Vai su Facebook

Bagno, meta del ciclismo. In 200 alla Senators Cup - "Si è svolta con grande entusiasmo e straordinaria partecipazione la Senators Cup 2025, coinvolgente e impegnativa manifestazione ciclistica, che ha portato a Bagno di Romagna circa 200 atleti pronti ... Segnala msn.com