È in bagno ma non vuoi entrare | 19enne uccide e decapita il compagno della madre poi estrae il cervello con un cucchiaio

Un giovane di 19 anni, Damien Hurstel, ha brutalmente assassinato il compagno della madre, Anthony Casalaspro, 45 anni, all’interno dell’abitazione di famiglia nel quartiere di West Brighton, a Staten Island (Stato di New York, Stati Uniti). Secondo quanto riportato dai media americani — tra cui il N ew York Post, NBC New York e ABC7 News — Hurstel avrebbe decapitato la vittima, estratto parte del cervello dal cranio con un cucchiaio d’acciaio e poi mostrato il corpo mutilato alla sorellina di 16 anni, in una scena descritta dagli investigatori come “ di una crudeltà indicibile”. All’interno del bagno, cosparso di sangue, gli agenti hanno rinvenuto una ciotola, una sega, un mestolo di plastica e i resti dilaniati dell’uomo, che viveva con la madre dell’assassino, Alicia Zayas, 39 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

