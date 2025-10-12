Duracell Lautaro | dall' Argentina all' Olimpico in tempo da record Come l' anno scorso

Anche la scorsa stagione il Toro rientrò dalla nazionalein fretta e furia e decise la sfida contro i giallorossi. Ora il problema si ripropone, con in più l'assenza di Thuram. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Duracell Lautaro: dall'Argentina all'Olimpico in tempo da record. Come l'anno scorso

In questa notizia si parla di: duracell - lautaro

L'Argentina vince in amichevole, assist di Lautaro Martinez - Messi non ha giocato e il gol vittoria lo ha segnato Giovani Lo Celso, ma Lautaro Martinez e Nico Paz hanno ben figurato nell'amichevole vinta 1- ansa.it scrive

Lautaro Martinez assist, Nico Paz illuminante: l'Argentina batte il Venezuela 1-0 grazie alle sue stelle della Serie A - Nonostate l'assenza di Leo Messi, l'Argentina a Miami regola in amichevole il Venezuela 1- Scrive eurosport.it