Duecento studenti incantati da Davide Rondoni e Padre Guidalberto Bormolini per l' incontro sul Cantico delle creature

Ilpescara.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati circa 200 gli studenti che hanno partecipato, nella sala consiliare del Comune di Pescara, all'incontro sul Cantico delle creature con Davide Rondoni e Padre Guidalberto Bormolini L’ottavo centenario della composizione del Cantico delle creature è stato l'occasione per incontrare due. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

