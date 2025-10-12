Duecento studenti incantati da Davide Rondoni e Padre Guidalberto Bormolini per l' incontro sul Cantico delle creature
Sono stati circa 200 gli studenti che hanno partecipato, nella sala consiliare del Comune di Pescara, all'incontro sul Cantico delle creature con Davide Rondoni e Padre Guidalberto Bormolini L’ottavo centenario della composizione del Cantico delle creature è stato l'occasione per incontrare due. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: duecento - studenti
Giornata di divertimento e condivisione per duecento studenti a Oneglia - X Vai su X
Scende in campo la tecnologia! Full immersion all'Università degli Studi di Urbino sui sistemi per il monitoraggio della performance: dalle aule di Scienze Motorie allo stadio Montefeltro. A turno, duecento studenti hanno assistito alla dimostrazione pratica ch - facebook.com Vai su Facebook