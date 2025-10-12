Due parole per Bianca Guaccero Ballando con le stelle l’intervento di Giovanni Pernice

La nuova puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 11 ottobre ha regalato ancora una volta momenti di grande spettacolo, nonostante il programma sia andata in onda in forma ridotta per via della partita della Nazionale. Tra le varie esibizioni c’è stato però anche un momento di grande emozione. A commuovere il pubblico sono state le parole di Giovanni Pernice, il maestro di ballo che quest’anno gareggia in coppia con Francesca Fialdini. Dopo la loro performance, il ballerino ha voluto mandare un messaggio speciale alla sua compagna, Bianca Guaccero. Il nome di Bianca era già risuonato più volte nelle scorse puntate, ma in contesti ben diversi, ricordando la sua vittoria nella passata edizione del programma, quando nacque anche la storia d’amore con Giovanni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

