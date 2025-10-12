Due nuove serie turche in arrivo in Italia | Burak Deniz e Kerem Bürsin pronti a farci sognare

Il vento delle dizi continua a soffiare forte sull’Italia. E questa volta porta con sé due titoli che faranno battere il cuore di chi ama i drammi turchi pieni di passioni, segreti e destini incrociati. Stiamo parlando di “Bir Gece Masal?” (in italiano Racconto di una notte ) e di “?eref Meselesi” ( Questione d’onore ), due serie che, per motivi diversi, hanno già catturato l’attenzione dei fan. Da una parte c’è Burak Deniz, attore amatissimo dal pubblico italiano — elegante, intenso, capace di passare dal tormento all’ironia in un battito di ciglia. Dall’altra Kerem Bürsin, l’uomo che ha fatto sognare milioni di spettatrici in “Love is in the Air” e che ora torna con un progetto dal sapore più drammatico, retrò e carico di emozioni forti. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it