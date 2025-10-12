Due incidenti in moto e un incendio in fabbrica | giornata di interventi per i soccorsi nel Valdarno e in provincia di Arezzo

Mattinata intensa per i soccorsi. Alle 12.19 è stato attivato il 118 della Asl Toscana Sud Est a Laterina Pergine Valdarno per un incidente che ha coinvolto una moto. Un uomo di 44 anni è stato soccorso e trasportato in codice 2 (condizioni di media gravità) all’ospedale Le Scotte di Siena con l’ ambulanza infermierizzata della Misericordia di San Giustino. Poco prima, alle 11.24, un altro intervento del 118 si è reso necessario in località Pieve Santo Stefano, lungo la Strada Regionale 258 Marecchiese, nei pressi dell’abitato di Castelnuovo. Un 21enne residente a Rimini, alla guida della propria moto, ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento: il veicolo è uscito di strada, ha travolto una recinzione e si è fermato in un campo adiacente, perdendo carburante. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Due incidenti in moto e un incendio in fabbrica: giornata di interventi per i soccorsi nel Valdarno e in provincia di Arezzo

In questa notizia si parla di: incidenti - moto

