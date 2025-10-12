Due giovani litigano in piazza Salotto uno dei due brandisce taglierino | denunciato

Ilpescara.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 32 anni è stato denunciato per porto abusivo di arma bianca, in seguito a un intervento della polizia in pieno centro a Pescara. Nel tardo pomeriggio di venerdì 10 ottobre, su richiesta al numero di emergenza 112, gli agenti delle volanti sono intervenuti in piazza della Rinascita. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

