Due giorni per scegliere Urne aperte da stamattina Più di 241mila persone sono chiamate a votare

PISTOIA Con la campagna elettorale oramai chiusa da più di ventiquattr’ore, da oggi la parola passa alle urne e agli elettori che dovranno decidere chi sarà il nuovo Presidente della Regione Toscana: ci sarà la riconferma per l’uscente, il candidato del centrosinistra (Pd, Casa Riformista, M5S, Avs) Eugenio Giani? O ci sarà lo scacco matto del candidato del centrodestra, e sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi (Fdi, Fi, Lega, Noi Moderati, "È Ora! Per Tomasi presidente")? E che risultato otterrà la candidata di "Toscana Rossa" Antonella Bundu? Per rispondere a questi quesiti ci sarà da attendere lo spoglio delle schede che si aprirà domani dopo le ore 15: intanto oggi urne aperte dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15 con aggiornamenti sull’affluenza che saranno diffusi alle 12 e alle 19, oltre al momento della chiusura temporanea dei seggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
