Due condanne per il mascherinegate FdI | Il nostro esposto era fondato

Ricordate il caso “mascherinegate”? Ben 14 milioni di euro spesi dalla Regione Lazio per dispositivi di protezione individuali mai arrivati a destinazione. Ebbene, ora, a distanza di cinque anni, sono arrivate le prime condanne. La Regione Lazio paga per 9,5 milioni di mascherine mai arrivate. Due imprenditori accusati di riciclaggio sono stati condannati dal tribunale di Roma con rito abbreviato rispettivamente a 3 e 4 anni di carcere, mentre cinque persone sono state rinviate a giudizio. Tra le accuse contestate: truffa aggravata, frode nelle pubbliche forniture, riciclaggio e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

