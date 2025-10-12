Due cittadinanze onorarie e quattro benemerite | il conferimento in consiglio comunale

LECCE – Il consiglio comunale si riunirà lunedì, in sessione straordinaria, per il conferimento della cittadinanza onoraria a Silvio Garattini e Vincenzo Cazzato e di quella benemerita a Michele Seccia, Aldo Accettura, Irene De Blasi, Aldo Giuffrè, Ennio De Giorgi.Secondo il regolamento del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

