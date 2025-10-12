DSAdvance 1.81 | Risolti i Problemi di Screenshot e Registrazione Video

DSAdvance, il software avanzato di emulazione controller Xbox per DualSense, DualShock 4, Nintendo Pro Controller e Joy-Cons, raggiunge la versione 1.8.1 con importanti correzioni e un ricco set di funzionalità. Novità nella Versione 1.8.1. La nuova release risolve i problemi di screenshot e registrazione video presenti nella versione precedente, garantendo una esperienza utente più fluida e affidabile. Sviluppatori C++ cercasi! Se hai familiarità con il C++, puoi contribuire attivamente a migliorare il programma e correggere i bug. Condividi il progetto con amici, conoscenti e blogger per far crescere la community. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net