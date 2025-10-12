Droga nascosta in casa Restano in cella i giovanissimi La Procura cerca i loro contatti

Ilrestodelcarlino.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Restano in carcere i due giovani ascolani arrestati giovedì dagli agenti della squadra mobile della Questura di Ascoli perché trovati in possesso di un importante quantitativo di sostanze stupefacenti. Assistiti dagli avvocati Massimo Comini e Alessio Giammarino, il 18enne e il 19 ieri sono rimasti in silenzio davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Simona D’Ottavi che ha convalidato l’arresto e accolto la richiesta del sostituto procuratore Cinzia Piccioni volta a confermare la custodia cautelare in carcere per entrambi. E’ stata dunque respinta la richiesta degli avvocati difensori di scarcerazione o di concessione degli arresti domiciliari: a pesare, oltre al mancato atteggiamento collaborativo, c’è il pericolo di reiterazione del reato, per cui il giudice ha confermato il carcere per i due giovanissimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

droga nascosta in casa restano in cella i giovanissimi la procura cerca i loro contatti

© Ilrestodelcarlino.it - Droga nascosta in casa. Restano in cella i giovanissimi. La Procura cerca i loro contatti

In questa notizia si parla di: droga - nascosta

Droga nascosta nel water: arrestato anche il secondo inquilino

Droga nascosta nei portachiavi a forma di Game Boy: la nuova scoperta dei carabinieri

Capri, droga nascosta nelle barrette ai cereali: arrestato 36enne napoletano

droga nascosta casa restanoDroga nascosta in un locale sotto casa: arrestato un quarantaseienne - Nell’ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nella serata di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno tratto in arresto i ... Scrive msn.com

droga nascosta casa restanoCatania, droga nascosta in casa: arrestato - La Questura di Catania ha disposto un intervento ad ampio raggio nell’intero quartiere, volto a raggiungere diversi obiettivi, dalla prevenzione e repressione delle condotte illecite che possono ... Riporta catanianews.it

Cerca Video su questo argomento: Droga Nascosta Casa Restano