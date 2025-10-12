Droga nascosta in casa Restano in cella i giovanissimi La Procura cerca i loro contatti
Restano in carcere i due giovani ascolani arrestati giovedì dagli agenti della squadra mobile della Questura di Ascoli perché trovati in possesso di un importante quantitativo di sostanze stupefacenti. Assistiti dagli avvocati Massimo Comini e Alessio Giammarino, il 18enne e il 19 ieri sono rimasti in silenzio davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Simona D’Ottavi che ha convalidato l’arresto e accolto la richiesta del sostituto procuratore Cinzia Piccioni volta a confermare la custodia cautelare in carcere per entrambi. E’ stata dunque respinta la richiesta degli avvocati difensori di scarcerazione o di concessione degli arresti domiciliari: a pesare, oltre al mancato atteggiamento collaborativo, c’è il pericolo di reiterazione del reato, per cui il giudice ha confermato il carcere per i due giovanissimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
