Droga allarme baby pusher e crack In Italia consumi per 17 miliardi di euro
Roma, 12 ottobre 2025 – Cannabis potentissima – grazie alla cosiddetta skunk - e cocaina continuano ad alimentare il business delle droghe in Italia e nel mondo. Sullo sfondo la guerra ibrida – richiamata anche dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – e l’allerta su nuove sostanze sintetiche, Fentanyl mai archiviato. Qualche giorno fa a Palazzo Chigi, nell’ultimo aggiornamento sul Piano di prevenzione per il potentissimo analgesico che ha provocato una strage negli Usa, si è parlato anche di nitazeni, oppioidi invisibili ai test ospedalieri che si cominciano a vedere nel nostro paese. E mentre le piattaforme social restano osservate speciali, in tutto il mondo il consumo di cannabis tra gli adolescenti di 15 e 16 anni nel 2024 è stato superiore a quello degli adulti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
