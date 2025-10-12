Drammatico incidente | schianto con la moto muore un medico del 118
Drammatico incidente stradale in Puglia. Perde la vita un medico del 118. È questo il tragico bilancio dello schianto che si è verificato oggi, domenica 12 ottobre, alle 13.30, in. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
