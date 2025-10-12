Dove vedere in tv Milan-Roma oggi Serie A calcio femminile | orario programma streaming

Una sfida interessante. Oggi, domenica 12 ottobre, alle 12:30 si gioca Milan-Roma, match valido per la seconda giornata della Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Partita da non perdere quella che si svolgerà al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola D’Arda, con due squadre che hanno cominciato il Campionato con una vittoria. Nello specifico la formazione capitolina ha regolato senza particolari patemi il Parma (4-0), per poi subire una brutta sconfitta nella Women’s Champions League, dove ha dovuto cedere il passo al Real Madrid con un secco 6-2. Per le ragazze di Luca Rossettini l’obiettivo sarà quello di approfittare della sconfitta della Juventus e del pareggio tra Fiorentina ed Inter, per provare a raggiungere le cugine laziali, al momento a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Milan-Roma oggi, Serie A calcio femminile: orario, programma, streaming

