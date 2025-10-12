Dove vedere in tv la Parigi-Tours 2025 oggi | orari percorso streaming Finale impegnativo con salite e sterrati
Dopo le fatiche del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento stagionale, il calendario internazionale propone ora la Parigi-Tours 2025, giunta alla sua 119esima edizione. La corsa francese è ormai un appuntamento costante del fine stagione ed è una classica che vanta da sempre un parterre di primo livello. L’anno scorso ad imporsi fu il transalpino Cristophe Laporte. LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 Saranno 23 le squadre al via, dodici di queste World Tour. Il percorso propone un alternarsi di tratti pianeggianti e salite brevi, alcune con dei tratti in sterrato. Difficile prevedere quello che sarà il momento decisivo della corsa, con un finale che potrebbe coinvolgere m0lti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vedere - parigi
Tour de France 2025, Tim Wellens: “Scambierei la vittoria per vedere Pogacar con la maglia gialla a Parigi”
Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Mantes la Ville – Parigi: orari TV, percorso e favoriti
Che cosa vedere stasera in tv, i programmi del 29 luglio 2025, da Temptation Island alla commedia Sognando Parigi
Buon pomeriggio amici! Giovedì 2 ottobre alle 21:30 la bella Alessandra Mastronardi è stata ospite al Christian Louboutin "Loubi" Womenswear Spring/Summer 2026 fashion show al Dojo de Paris durante la Paris Fashion Week a Parigi: cliccate sul link per - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv la Parigi-Tours 2025: orari, programma, streaming - La stagione è ormai arrivata agli sgoccioli, mancano solo le ultime corse e poi sarà tempo di bilanci. Lo riporta oasport.it
Parigi-Tours 2025 oggi: orari, percorso, tv. Finale impegnativo con salite e sterrati - Dopo le fatiche del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento stagionale, il calendario internazionale propone ora la Parigi- Riporta oasport.it