Dove vedere in tv la Parigi-Tours 2025 oggi | orari percorso streaming Finale impegnativo con salite e sterrati

Dopo le fatiche del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento stagionale, il calendario internazionale propone ora la Parigi-Tours 2025, giunta alla sua 119esima edizione. La corsa francese è ormai un appuntamento costante del fine stagione ed è una classica che vanta da sempre un parterre di primo livello. L’anno scorso ad imporsi fu il transalpino Cristophe Laporte. LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 Saranno 23 le squadre al via, dodici di queste World Tour. Il percorso propone un alternarsi di tratti pianeggianti e salite brevi, alcune con dei tratti in sterrato. Difficile prevedere quello che sarà il momento decisivo della corsa, con un finale che potrebbe coinvolgere m0lti. 🔗 Leggi su Oasport.it

