Dove potevano andare i viandanti e pellegrini medievali che pernottavano a Piacenza

L’ospitalità medievale, nella città di Piacenza e nel territorio, si fregiava veramente di decine di ospedali d’accoglienza. Alcuni d’antica fondazione, altri più recenti, edificati proprio nel periodo dei grandi pellegrinaggi e poi con la spinta del primo Giubileo del 1300.Negli Annali storici. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: potevano - andare

Dove soldati inglesi e americani non potevano andare: il lato segreto della Trieste Alleata, torna il tour

“Non potevano andare avanti così”: “Uomini e Donne”, il vero motivo dell’addio tra Gianmarco e Cristina

Juve-Milan si è chiusa sullo 0-0 finale, ma poteva andare diversamente se Pulisic avesse segnato quel rigore. Invece lo ha sbagliato, e come riportato da DAZN, Allegri aveva già previsto tutto. In panchina, infatti, Max ha commentato così l'errore dal dischetto. Vai su Facebook

SCELTA - Poteva andare in Superbike con Yamaha, ma Miguel Oliveira ha rifiutato l'offerta e ha sposato il progetto BMW: ecco il motivo. #worldsbk #superbike #migueloliveira #yamaha #bmw #motogp #corsedimoto - X Vai su X

Pellegrini emoziona tutti in diretta tv dopo Lazio-Roma: "La vita è imprevedibile, dovevo andare via e invece..." - "Io penso che al di là di tutti i ragionamenti e le parole che uno può dire c’è una costante: è che io amo la Roma". Secondo corrieredellosport.it