Dove giocherà Balotelli? Non mi ritiro sono in forma Ho detto no all’estero perché volevo l’Italia Sogno un’ultima partita in Nazionale

2025-10-12 18:19:00 Arrivano conferme: L'attaccante italiano si sta tenendo in forma e non ha alcuna intenzione di ritirarsi e ha ancora un sogno importante prima di smettere Quale sarà il futuro di Mario Balotelli? L'attaccante italiano è rimasto svincolato al termine di un'estate di calciomercato in cui si è parlato poco di lui per i nostri club italiani. Dopo la fine della sua avventura con il Genoa l'ex-Inter e Milan fra le altre ha sperato fino all'ultimo di poter trovare un club per rimanere in Serie A e ha rifiutato diverse opzioni all'estero. E ora? Rispondendo alla Gazzetta dello Sport nel suo intervento al Festival dello sport di Trento Balotelli ha confermato di essere e sentirsi ancora in forma per poter giocare, negando la possibilità di un ritiro e mettendo se stesso davanti a un bivio: accettare le proposte estere o aspettare gennaio per capire se qualche chance in Italia possa manifestarsi.